Die Handballer des VfL Günzburg sind gewarnt

Selbstbewusst startet der Handball-Bayernligist VfL Günzburg ins Spiel gegen Rimpar II. Die Gäste könnten besser sein, als es ihr Tabellenplatz vermuten lässt.

Es waren ganze Felsbrocken der Erleichterung, die nach dem vor ein paar Tagen hart erkämpften Erfolg in Landshut von den Seelen der Günzburger Handballer fielen. Immerhin hatte der VfL zuvor dreimal hintereinander verloren, war in der Rangliste der Bayernliga-Meisterrunde deutlich zurückgefallen. Jetzt ist das Selbstvertrauen wieder da. Und jetzt freut sich die Mannschaft darauf, wieder vor heimischem Publikum antreten zu dürfen. Zu Gast ist die SG DJK Rimpar II. Anspiel in der Rebayhalle ist am Sonntag, 2. April, um 16.30 Uhr.

Ungewohnte Anwurfzeit am Sonntagnachmittag

„Schuld“ an der für Bayernligaspiel in Günzburg ungewohnten Anwurfzeit ist der Bayerische Handball-Verband (BHV). An diesem ersten April-Wochenende 2023 steht der Saisonabschluss in der Bezirksoberliga an und die Verbandsoberen haben verfügt, dass dort alle Partien – darunter eben das Heimspiel der VfL-Zweiten gegen den TSV Aichach – am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr beginnen müssen.

Gilt im heimischen Landkreis Günzburg der TSV Niederraunau zu Recht als erfolgreichstes Handball-Dorf, so gebührt dieser Titel auf bayerischer Ebene den Unterfranken in Rimpar. Die Männer spielen aktuell in der 2. Bundesligas, die A-Jugend in der Bundesliga und die Männer-Reserve in der bayerischen Eliteliga, also auf der bundesweit vierten Spielebene. Dort lief es zunächst durchwachsen. Die Aufstiegsrunde und damit der sichere Klassenerhalt konnten erst spät und durch eine Bündelung aller verfügbaren Kräfte verwirklicht werden. Seit dieses Ziel erreicht wurde, gab’s in acht Begegnungen keinen einzigen Zähler mehr.

Aber in Rimpar denkt man nicht von heute auf morgen, sondern strukturell. Eine Reserve in der Bayernliga ist für die Anschlussförderung der eigenen Talente aus Vereinssicht unabdingbar.

Im Vorbereitungs-Dilemma

Genau das macht das Vorbereitungs-Dilemma der Günzburger deutlich: VfL-Chefcoach Stephan Hofmeister und seine Mannen wissen nie, welche Rimparer Handballer antreten werden. Bislang ließen die SG-Verantwortlichen in der Bayernliga konsequent die eigene Jugend forschen. Oftmals spielte der Talentschuppen lange gut mit, manchmal wurde die erste Halbzeit verschlafen.

Im Hinspiel gelang den Weinroten nach einer starken Abwehrleistung in der ersten Halbzeit ein 28:22-Erfolg. Zur Halbzeit stand es bereits 13:5, dann spielte beim VfL Bruder Leichtfuß mit. Richtig eng wurde es nie, allerdings mussten sich die Schwaben gegen Spielende doch sehr strecken.

Anerkennung durch Stephan Hofmeister

Auch der jüngste Auftritt des SG-Talentschuppens mahnt die Weinroten zu sorgfältiger Spielvorbereitung: Gegen Aufstiegsrunden-Primus HT München gewannen die Unterfranken nach desolater erster immerhin die zweite Halbzeit. Hofmeister urteilt: „Das spricht für eine nicht zu brechende Moral und ist zugleich Warnung an uns.“ (AZ)