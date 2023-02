Mehr als 10.000 Euro Schaden entsteht bei Unfall auf B16 in Ichenhausen

Einem 26-jährigen Autofahrer wird auf der B16 die Vorfahrt genommen, es kommt zum Zusammenstoß an der Einmündung Weiler Weg/Günzburg Straße. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B16 ereignet. Wie die Polizei berichtet, bog ein 70-Jähriger mit seinem Pkw an der B16-Einmündung vom Weiler Weg kommend auf die Günzburger Straße in Ichenhausen ein. Dabei übersah er ein in der Günzburger Straße herannahendes vorfahrtsberechtigtes Auto, das von einem 26-Jährigen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Hierbei entstand laut den Beamten ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. (AZ)