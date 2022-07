Zwei Fahrzeuge stoßen in Ichenhausen frontal zusammen: Weiler Weg gesperrt

Ein 79-Jähriger will mit seinem Leichtkraftfahrzeug auf der B16 abbiegen und übersieht eine Audi-Fahrerin. Beim Unfall werden beide Personen leicht verletzt.

Am Freitagvormittag ist es in Ichenhausen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Günzburger Straße auf der B16 gekommen. Mit einem Leichtkraftfahrzeug war ein 79-Jähriger auf der B16 aus Richtung Günzburg kommend unterwegs und wollte an der Abzweigung zum Weiler Weg gegen 11.25 Uhr nach links in diesen abbiegen. Ihm kam eine 32-jährige Audi-Fahrerin entgegen, die auf der Günzburger Straße in Fahrtrichtung Günzburg unterwegs war. Der Senior übersah den Audi und es kam schließlich zum frontalen Zusammenstoß. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Fahrerin des Audis zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Verkehr in Ichenhausen musste umgeleitet werden

Die Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen, die mit rund 20 Kräften anrückte, sperrte den Bereich der Unfallstelle ab und leitete den Verkehr auf der Günzburger Straße wechselseitig einspurig an der Unfallstelle vorbei. Weiter versorgten sie den Fahrer. Der Weiler Weg wurde in Richtung der Günzburger Straße komplett gesperrt. Der Rettungsdienst des BRK Günzburg war mit zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug an der Unfallstelle, ebenso die Straßenmeisterei.

Am Fahrzeug des Senioren wird der Sachschaden auf etwa 7000 Euro, am Audi auf 16.000 Euro geschätzt.