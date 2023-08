Autofahrer attackiert Radfahrer und flüchtet

Am Donnerstagnachmittag gab es zwischen Burgau und Scheppach einen Konflikt zwischen zwei Männern. Ein 33-Jähriger wird dabei verletzt.

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern wurde am Donnerstagnachmittag bei der PI Burgau angezeigt. Gegen 15.45 Uhr war demnach ein 33-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Burgau und Scheppach unterwegs. Auf der Brücke über die Autobahn kam ihm ein Auto entgegen, der Radfahrer wurde von dessen Fahrer laut Polizei angehupt. Der Wagen wendete und holte den Radfahrer in der Messerschmittstraße ein. Der bisher noch unbekannte Fahrer stieg aus und stoppte den Radfahrer. Er packte ihn am Hals und drückte ihn gegen einen Zaun, so die Polizei. Als der Geschädigte ankündigte, die Polizei zu rufen, zog die Beifahrerin den Täter vom Radfahrer weg. Der Beschuldigte fuhr dann mit seinem Auto, einem silbernen Kleinwagen mit Günzburger Kennzeichen, weiter. Der 33-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Er konnte den Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann beschreiben, mit schwarzen, lockigen Haaren und schwarzer Kleidung. Als Zeuge wurde ein weiterer Radfahrer benannt, der auf der Ortsverbindungsstraße hinter dem Geschädigten fuhr. Dieser und weitere unbeteiligte Zeugen sollen sich telefonisch unter 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)