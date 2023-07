Jettingen-Scheppach

06:00 Uhr

Das Jettinger Gesundheitszentrum wird wachsen

Plus Die Investoren haben die Erweiterung des Ärztehauses in Jettingen beantragt. Was das bedeutet. Und welchen Wunsch Bürgermeister Christoph Böhm hat.

Von Till Hofmann

Die Einweihung des ersten Bauabschnitts des Ärztehauses in Jettingen liegt schon geraume Zeit zurück. Jetzt machen sich die Investoren an die Erweiterung. Die Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde können bereits auf die Dienste der Kronen-Apotheke, auf einen Physiotherapeuten im ersten Obergeschoss und einen Zahnarzt im zweiten Obergeschoss des bestehenden Gebäudes zurückgreifen. Der zweite Bauabschnitt war von Anfang an vorgesehen. Im ersten und zweiten Stockwerk des künftigen Erweiterungsbaus, dem der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung zustimmte, könnten zwei weitere Arztpraxen entstehen.

Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm ( Freie Wähler) weiß nach eigenen Worten nicht, was die Investoren vorhaben. Er kennt die Größte der Nutzfläche (ja 330 Quadratmeter). Und er hat einen Wunsch: dass ein Hausarzt oder eine Hausärztin in einer Praxis tätig sein wird. Denn in der gesamten Marktgemeinde mit 7200 Einwohnern gebe es nur zwei Allgemeinmediziner (ein Arztehepaar). Aus Böhms Sicht "haben wir hier noch Nachholbedarf", während er die Versorgung etwa mit Zahnärzten (3) als gut bezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

