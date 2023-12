Jugendlicher ohne Führerschein und mit abgeklebten Kennzeichen unterwegs

Mit einem Kraftrad mit abgeklebtem Kennzeichen war ein 16-Jähriger unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Er konnte keinen Führerschein vorweisen.

Am Mittwoch gegen 22 Uhr hat eine Streife der Polizeiinspektion Burgau in der Hauptstraße in Scheppach den Fahrer eines Kraftrades kontrolliert, da das angebrachte Kennzeichen zugeklebt und nicht lesbar war. Die Beamten stellten dabei laut Polizeibericht fest, dass der 16-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs. (AZ)