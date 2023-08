Jettingen-Scheppach

Kleinkraftrad im Burgauer See gefunden: Polizei sucht Besitzer

Das gefundene Kleinkraftrad wartet im Fundamt in Jettingen-Scheppach auf seinen Besitzer.

Die Polizei übergab ein Kleinkraftrad an das Fundamt in Jettingen-Scheppach. Sie zogen es aus dem Burgauer See, den Besitzer konnten sie nicht ausfindig machen.

Ein Zeuge hat sich am Montagvormittag bei der Polizei Burgau gemeldet. Er hatte einen zum Teil im Wasser liegendes Kleinkraftrad am Burgauer See festgestellt. Beamte zogen das Fahrzeug aus dem Wasser und überprüften es. Allerdings konnte laut Polizeibericht weder ein aktueller Besitzer noch eine Ausschreibung, beispielsweise wegen Diebstahles, festgestellt werden. Die Marke des Kleinkraftrades lautet TGB. Es hat die Farbe Blau-Schwarz. Die Fahrgestellnummer lautet RFCBHBHH5YY547121. Das Fahrzeug wurde dem Fundamt des Marktes Jettingen-Scheppach übergeben. (AZ)

