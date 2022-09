Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach

Eine 27-jährige Frau kommt zwischen Scheppach und Jettingen von der Fahrbahn ab. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.

Einen Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin zwischen Scheppach und Jettingen verursacht. Die 27-jährige Fahrerin war auf der Staatsstraße 2025 von Scheppach in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs. Zwischen Scheppach und dem Kreisverkehr Jettingen kam die Frau gegen 13.44 Uhr aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die abfallende Böschung hinab in einen Graben und überschlug sich auf einer Wiese mehrfach. Das Auto kam rundherum beschädigt auf der Fahrerseite zum Liegen.

Feuerwehr muss Fahrerin aus dem Auto befreien

Die Feuerwehren aus Jettingen und Burtenbach wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Sie befreiten die 27-Jährige aus ihrem Unfallwagen, sperrten die Straße und kümmerten sich um die Verkehrslenkung. Ebenso war die Kreisbrandinspektion Günzburg angerückt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg diente als Notarztzubringer. (AZ)