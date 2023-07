Zu schnell bei Regen auf der A8 unterwegs: Auto gerät ins Schleudern

Auf Höhe der Anschlussstelle Burgau ist es am Dienstag auf der nassen Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ermittelt wegen der Geschwindigkeit.

Nachdem am Dienstagabend der Regen eingesetzt hat, verlor ein 49-jähriger Autofahrer auf der A 8 Richtung Stuttgart Höhe Jettingen-Scheppach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizeiangaben prallte das Fahrzeug zunächst gegen die Betongleitwand in der Mitte und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn in die rechte Seitenschutzplanke. Verletzt wurde der Fahrer dadurch nicht, es entstand aber am Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, ein erheblicher Sachschaden. Den Schaden am Pkw schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 40.000 Euro, der Schaden an den Schutzeinrichtungen der Autobahn muss erst noch ermittelt werden.

Zur Absicherung der Unfallstelle, bis der Pkw abgeschleppt werden konnte, wurde die Feuerwehr Zusmarshausen alarmiert. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein, da der Fahrer offensichtlich seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte. (AZ)