Baustelle am Goldbacher Berg: An der GZ17 wird weitergearbeitet

Plus Mehr als zwei Monate mussten die Bauarbeiten am Goldbacher Berg ruhen. Seit drei Wochen geht es wieder weiter. Welche Vorwürfe gegen das Bauamt erhoben werden.

Viele Anrainer, Autofahrer und Autofahrerinnen sind extrem genervt und verärgert. Seit September ist die GZ17 zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach gesperrt, seit Monaten müssen große Umleitungen in Kauf genommen werden. Ein Wintereinbruch im Dezember führte dazu, dass die Deckschicht nicht mehr aufgebracht und die Strecke nicht für den Verkehr freigegeben werden konnte. Die Bauarbeiten wurden eingestellt, erst vor drei Wochen wurde der Baustellenbetrieb wieder aufgenommen. Erneut werden Vorwürfe gegenüber dem Bauamt erhoben, dass die Bauverzögerung mitnichten aufgrund von Witterungsverhältnissen ins Stocken geraten sei.