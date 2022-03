Beschädigung am Spielplatz in Egenhofen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Spielplatz in Egenhofen geben können.

Mitarbeiter des Bauhofes Kammeltal haben am vergangenen Freitag festgestellt, dass am Spielplatz in Egenhofen die Beschilderung am Straßenrand beschädigt wurde. So berichtet es die Polizei.

Rund 2000 Euro Schaden am Spielplatz in Egenhofen

Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 2000 Euro. Hinweise zum bisher unbekannten Täter sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)