Zwei Unfälle an gleicher Stelle in Kammeltal

Nur etwa 45 Minuten lagen zwischen den beiden Zusammenstößen. Beide Male kamen die Insassen noch einmal glimpflich davon.

Am vergangenen Mittwochnachmittag haben sich in Ettenbeuren innerhalb einer Dreiviertelstunde zwei Verkehrsunfälle an derselben Stelle ereignet. Wie die Polizei berichtet war gegen 14.15 Uhr eine 66-Jährige auf der Ichenhauser Straße unterwegs und wollte geradeaus in Richtung Schönenberg weiterfahren. Sie missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw, der von einer 33-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Um 15:00 Uhr war an derselben Stelle ein 61-jähriger Pkw-Fahrer von Schönenberg kommend in Richtung Ichenhausen unterwegs. Er missachtete laut Polizeibericht das von rechts kommende Fahrzeug eines 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 35-Jährige leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (AZ)