Ein guter Tag für die Demokratie in Günzburg

In Günzburg geschieht in wenigen Tagen ungewöhnliches. Parteiübergreifend ruht für einige Stunden der Wahlkampf. Geworben wird stattdessen für Demokratie. Ein starkes Zeichen!

Allen Beteiligten darf man schon jetzt gratulieren, dass sie dabei sind. Am Samstag verzichten die Fraktionen und Gruppierungen, die dem Günzburger Stadtrat angehören, für einige Stunden bewusst auf Wahlkampf. Kommunalpolitiker und -politikerinnen, Bewerberinnen und Bewerber für die Landtagswahl und die Bezirkswahl am 8. Oktober kommen auf der Wiese an der Günzburger Jahnhalle zusammen, um zu werben. Aber nicht für sich selbst oder für ihre eigene Partei. Sie machen sich von 10 bis 14 Uhr für etwas stark, das die Bundesrepublik Deutschland seit fast 75 Jahren stark gemacht hat. Die Rede ist von der Demokratie.

Vielleicht hat diese Initiative mit einem Stadtrat zu tun, der bis auf manches Scharmützel einfach gut miteinander kann. Vielleicht ist es mit das Verdienst eines Oberbürgermeisters, der versöhnt und nicht spaltet; eines OB, der lieber glücklich in Günzburg ist anstatt happy mit seiner Partei, der SPD.

Die CSU hat vor dreieinhalb Jahren den Sozialdemokraten als Rathauschef nominiert

So kommt es nicht von ungefähr, dass die CSU bei den Kommunalwahlen vor dreieinhalb Jahren einsichtig den Sozialdemokraten als Rathauschef nominiert hat. Wo gibt's denn so was? Die Antwort lautet: in Günzburg.

Jetzt haben sich alle Fraktionen und Fraktionsgemeinschaften im Stadtrat hinter die Idee des Ortssprechers der Grünen, Stephan Deak, gestellt, der für einen "Tag der Demokratie" parteiübergreifend Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden hat.

Die zweite Gratulation folgt, wenn tatsächlich am Samstag das umgesetzt worden ist, was man sich vorgestellt hat. Zu wünschen ist den Organisatoren, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger für diesen Demokratie-Wahlkampf interessieren, kommen und sich informieren. Hilfreich wäre dabei, wenn an diesem Tag auch die Sonne der Demokratie zugeneigt wäre.