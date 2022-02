Ohne Vorteil für die Region wird der Bahnausbau Ulm-Augsburg scheitern

Plus Es ist nicht erkennbar, wie der Landkreis Günzburg von der neuen ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg profitieren soll. Der Frust der Bürger ist berechtigt.

Von wegen Sankt-Florians-Prinzip. Bei allen Ortsbesuchen und in jedem Gespräch mit Bürgerinitiativen, die sich wegen des geplanten Bahnausbaus zwischen Ulm und Augsburg gegründet haben, war der Tenor: Es soll auch keine andere Kommune darunter leiden müssen, dass im Landkreis Günzburg Gleise durch Täler, Wälder und Flüsse verlegt werden sollen. Klar, bei Anwohnerinnen und Anwohnern, die besonders von Bauarbeiten betroffen wären, deren Häuser untertunnelt werden müssten, ist der Aufschrei (berechtigterweise) etwas größer. Trotzdem scheint es so, als seien die betroffenen Landkreisbürgerinnen und -bürger einer Meinung: Es ist kein klarer Vorteil für die Region durch die ICE-Strecke erkennbar, der die Nachteile für Mensch, Natur und Umwelt auch nur annährend ausgleichen könnte. Vielleicht wäre die Situation eine andere, wenn Günzburg einen ICE-Halt bei dieser Strecke bekommen würde.