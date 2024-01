Cilli Ruf gibt Kreistagsmandat ab

Das neue Jahr im Kreistag startet mit einem personellen Wechsel. Nachfolger der Kreisrätin ist der Gundremminger Bürgermeister Tobias Bühler.

Cilli Ruf ( Deisenhausen) scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Günzburger Kreistag aus. Die CSU-Politikerin gehörte dem Gremium seit 2002 an. Landrat Hans Reichhart ( CSU) zeigte Verständnis für die Niederlegung des Mandats „nach 22-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit“. Für die ehemalige stellvertretende Landrätin (2008 bis 2014) rückt der Offinger Tobias Bühler (CSU) in den Kreistag nach. Der 43-Jährige ist Bürgermeister in Gundremmingen und wurde im Oktober in den Bezirkstag gewählt.

Erster Listennachfolger für die CSU wäre eigentlich Gerhard Weiß (Krumbach) gewesen. Er ist allerdings beim Landkreis Günzburg beschäftigt und kann deshalb nach der Landkreisordnung des Freistaats Bayern nicht Kreisrat sein. Das Gleiche gilt für den nächsten Nachrücker Matthias Kiermasz ( Günzburg), der ebenfalls hauptberuflicher Arbeitnehmer des Landkreises ist. Tobias Bühler wird in der Sitzung des Kreistages am 26. Februar vereidigt und in sein Ehrenamt eingeführt. (jös)