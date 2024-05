Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

14.551 Tonnen Müll wurden 2023 im Kreis Günzburg produziert

Plus Im Landkreis sind im vergangenen Jahr mehr als 100 Kilo Hausmüll pro Bürger angefallen. Eine signifikante Steigerung ist nicht bemerkbar.

Von Jörg Sigmund

111 Kilogramm Hausmüll wurden im Landkreis Günzburg im Jahr 2023 pro Person produziert. Die Gesamtmenge betrug 14.551 Tonnen und entsprach damit in etwa der Menge aus dem Vorjahr. Landrat Hans Reichhart ( CSU) sagte bei der Vorstellung der Abfallbilanz im Werkausschuss, dass die Arbeit Früchte trägt und der Landkreis in „vielen Bereichen auf dem richtigen Weg ist“. Vor allem die Einführung der Gelben Tonne habe sich bewährt.

Erfreulich nannte Reichhart die Verwertungsquote, die den Anteil, der über die kommunalen und dualen erfassten Wertstoffe an den insgesamt ermittelten Hausmüllabfällen zeigt. Diese Quote beträgt im Landkreis Günzburg 76,4 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (75,5 Prozent) gestiegen. In Bayern lag die durchschnittliche Verwertungsquote im Jahr 2022 bei 66,3 Prozent.

