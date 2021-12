Auch am dritten Adventswochenende wird in Günzburg "geboostert"

Auf dem Legoland-Parkplatz in Günzburg werden am Wochenende wieder Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus angeboten. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich.

Es geht in die dritte Runde: Auch an diesem Adventswochenende, 11. und 12. Dezember, werden wieder bis zu 2000 Auffrischungsimpfungen auf dem Schotterparkplatz des Legolands in Günzburg angeboten. Ab diesem Mittwochnachmittag, 16 Uhr, sind die Extra-Termine für das Wochenende freigeschaltet. Anmelden kann sich jeder, der seine Drittimpfung erhalten möchte, entweder direkt über impfzentren.bayern oder über den Link auf der Homepage des Landkreises Günzburg unter www.landkreis-guenzburg.de

Wie an den vergangenen zwei Wochenenden stehen für die "Booster"-Impfungen wieder zwei Impfstoffe zur Auswahl: Moderna und Biontech. Die Landkreisbürgerinnen und -bürger, die sich impfen lassen möchten, werden gebeten, ihren Impfausweis und ihren Personalausweis mitzubringen. Die Anfahrt ist über die Zufahrt zum Legoland ausgeschildert. Wegen des Wetters müssen sich die Wartenden keine Gedanken machen: Die Zelte sind beheizt und es gibt Sitzmöglichkeiten.

Auch am vierten Adventswochenende gibt es in Günzburg Boosterimpfungen

Eine weitere Sonderimpfaktion ist letztmalig für das vierte Adventswochenende geplant. Der Landkreis Günzburg bietet damit voraussichtlich insgesamt 8000 zusätzliche Drittimpfungen an. Darüber hinaus werden derzeit pro Woche etwa 2500 Impfungen im Impfzentrum in Günzburg sowie durch die mobilen Impfteams durchgeführt. Hinzu kommen die zusätzlichen Impfungen über die Hausarztpraxen. Allein im Dezember werden damit rund 20.000 Impfungen im Landkreis Günzburg ermöglicht.

Wer eine Impfung benötigt, kann sich generell an seinen Hausarzt wenden oder einen Termin beim Impfzentrum vereinbaren. Eine Onlineanmeldung ist über die Internetseite www.impfzentren.bayern.de möglich. Das Callcenter des Impfzentrums ist unter der Telefonnummer 08221/9370190 zu erreichen. Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der "Booster"-Impftage wieder Kapazitäten in den Impfzentren frei werden. (AZ)