Auszubildende sind im Landkreis Günzburg dringend gesucht

Plus In zwei Wochen beginnt das neue Ausbildungsjahr. Nach Darstellung der Agentur für Arbeit ist im Kreis Günzburg noch jede zweite gemeldete Azubi-Stelle nicht besetzt.

Von Till Hofmann

Berufsstarter im Landkreis Günzburg können wählerisch sein: Obwohl das neue Ausbildungsjahr 2023/24 in rund zwei Wochen beginnt, stehen die Chancen gut, noch eine Lehrstelle bis weit in den Herbst hinein zu bekommen. "Viele Unternehmer suchen weiter intensiv Bewerberinnen und Bewerber, um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen", teilte die Agentur für Arbeit Donauwörth, die auch für den Landkreis Günzburg zuständig ist, vor wenigen Tagen mit. In fast allen Berufsfeldern und Bereichen gebe es noch unbesetzte Ausbildungsstellen, heißt es aus Donauwörth. Geraten wird dazu, einen besonderen Blick auf Handwerksberufe zu werfen – "auch aufgrund der Energiewende".

Im gesamten Agenturbezirk sind im Juli noch etwa 1900 gemeldete Ausbildungsstellen nicht besetzt gewesen. Im Kreis Günzburg waren es 367 Ausbildungsstellen. Was das für eine Größenordnung ist, kann man erkennen, wenn diese Zahl ins Verhältnis zu den gemeldeten Ausbildungsplätzen (739) gesetzt wird: Derzeit bleibt jede zweite Lehrlingsstelle (49,7 Prozent) unbesetzt. Das kann spätestens mittelfristig zum großen Handicap für Unternehmen werden, wenn der Nachwuchs fehlt. Im vergangenen Jahr war die Quote mit 50,4 Prozent an freien Ausbildungsplätzen aus Arbeitgebersicht noch eine Spur schlechter. Die Jahre zuvor lag die Spanne zwischen knapp 40 und gut 41 Prozent. Die Lücke ist größer geworden, obwohl die Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen mit 739 so niedrig liegt wie in den Jahren zuvor nicht. Einschränkend muss erwähnt werden, dass die Arbeitsagentur die Ausbildungssituation in der Region nicht komplett abbilden kann. Lehrlingsstellen werden zum Teil intern vergeben. Was von den Firmen nicht mitgeteilt wird, das erfasst die Agentur für Arbeit auch nicht.

