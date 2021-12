Baustellen im Landkreis: Wann drohen im neuen Jahr Straßensperrungen?

Plus Derzeit ruhen wegen der Witterung die Baustellen im Landkreis Günzburg. Wann gehen die Arbeiten wieder weiter? Das Staatliche Bauamt liefert einen Überblick.

Im gesamten Landkreis Günzburg gibt es derzeit eine ganze Reihe von Baustellen, angefangen von neuen Radwegen über Querungshilfen bis hin zu Fahrbahnerneuerungen. In der Weihnachts- und Neujahrszeit wird dort nicht weitergearbeitet. Ab wann geht es weiter, welche Strecken müssen gesperrt werden, wann werden Projekte im neuen Jahr abgeschlossen? Das Staatliche Bauamt Krumbach gibt einen Überblick über die aktuell laufenden und unmittelbar anstehenden Straßenbaumaßnahmen.