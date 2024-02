Landkreis Günzburg

Der Frühling im Landkreis Günzburg wird wieder musikalisch

Der "Musikalische Frühling" im Landkreis Günzburg geht in seine nächste Runde. Die Veranstaltungsreihe startet am 10. März mit einem Konzert in Krumbach.

Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. Musikalisch verschafft sich der Lenz schon am Sonntag, 10. März, Gehör, mit einem Konzert in der Kirche St. Michael in Krumbach unter dem Titel "Via Crucis". Das Vokalensemble QuintenZirkel und der Kirchenmusiker Michael Dolp (Orgel) gestalten ein Passionskonzert mit geistlicher Vokal- und Orgelmusik. Es ist der Auftakt des "Musikalischen Frühlings" im Landkreis Günzburg. Die Veranstaltungsreihe wird von der Sparkasse Günzburg-Krumbach und dem Landkreis Günzburg gefördert und steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Hans Reichhart. Dieser lädt zu den Konzerten ein und lobt das Engagement der Chöre, Orchester und Ensembles: "edes Jahr gelingt es den Veranstaltern, Konzerte auf hohem musikalischen Niveau zu organisieren und somit wesentlich zum kulturellen Leben in unserer Region beizutragen." Musikalischer Frühling im Kreis Günzburg: Das Programm im Überblick Samstag, 16. März, 18 Uhr: Werke für Streichtrio und Orgel, Geistliche Werke der Mozarts und von Antonin Dvořák , Ev.-Luth. Kirchengemeinde Günzburg , Evangelische Auferstehungskirche Günzburg .



, Ev.-Luth. Kirchengemeinde , Evangelische Auferstehungskirche . Sonntag, 24. März, 17 Uhr: The Armed Man: A Mass For Peace, Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen , Maria-Hilf-Kirche Krumbach .

, Maria-Hilf-Kirche . Ostermontag , 1. April, 16 Uhr: Hosianna – Österliches Festkonzert mit Thomas Seitz (Trompete), Frauenkirche Günzburg .

, 1. April, 16 Uhr: Hosianna – Österliches Festkonzert mit (Trompete), Frauenkirche . Sonntag, 7. April, 16 Uhr: Alleluja – Musik und Texte von Händel, Mozart, Sagrado , Gjeilo mit Corda Vocale, Evangelische Kirche Burgau .

, Gjeilo mit Corda Vocale, Evangelische Kirche . Freitag, 12. April, 19.30 Uhr: Abendstimmung im Studierzimmer des Klosters Wettenhausen mit Anne Liebe (Klavier), Studierzimmer im Kloster Wettenhausen .

mit (Klavier), Studierzimmer im Kloster . Sonntag, 21. April, 18 Uhr: Kammerkonzert der Städtischen Musikschule Günzburg , Aula des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg .

, Aula des Dossenberger-Gymnasiums . Freitag, 26. April, 19.30 Uhr: Liebesfreud‘ am Mittelmeer , Barbara Buffy (Mezzosopran), Ehemalige Synagoge Ichenhausen .

, (Mezzosopran), Ehemalige Synagoge . Samstag, 27. April, 19 Uhr: 135. Stunde der Kirchenmusik, Ev. -Luth. Kirchengemeinde Leipheim , St. Veitskirche Leipheim .

, . Samstag, 4. Mai, 20 Uhr: 40 Jahre Jazz-up, Jazz-up, Ehemalige Synagoge Ichenhausen .

Jazz-up, Ehemalige Synagoge . Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr: Missa Katharina, Musikschule Mindeltal, Stadtpfarrkirche Burgau .

Musikschule Mindeltal, Stadtpfarrkirche . Samstag, 11. Mai, 19 Uhr: Frühlingsahnen - Weltliche Lieder und Balladen, Vocal-Ensemble Hochwang, Frauenkirche Günzburg .

. Samstag, 11. Mai, 20 Uhr: Sommerkonzert "Bühne frei für die größeren Ensembles der BFSM", Berufsfachschule für Musik Krumbach , Stadtsaal Krumbach .

Berufsfachschule für Musik , Stadtsaal . Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr: Veganer & tierischer Ohrenschmaus - gewürzt mit einer Prise Humor und Selbstironie, camerata vocale Günzburg , Kaisersaal im Kloster Wettenhausen .

, Kaisersaal im Kloster . Sonntag, 12. Mai, 18 Uhr: Konzert junger Talente, Städtische Sing- und Musikschule Ichenhausen , Ehemalige Synagoge Ichenhausen .

, Ehemalige Synagoge . Sonntag, 2. Juni, 16 Uhr: Vesperae de Dominica et de Confessore, Musica Antiqua Ensemble Günzburg , Frauenkirche Günzburg .

, Frauenkirche . Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr: Zwei Soprane singen von Liebesfreud und Liebesleid mit Brigitte Thoma (Sopran), Kaisersaal im Kloster Wettenhausen .

(Sopran), Kaisersaal im Kloster . Samstag, 15. Juni, 20 Uhr: Weltliche Chor- und Klaviermusik zum Brucknerjubiläum, Kammerchor Burgau , Kaisersaal im Kloster Wettenhausen .

, Kaisersaal im Kloster . Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr: Vom gregorianischen Choral zu modernen Marienliedern, Stefan Barcsay (Gitarre), Apostelkirche Krumbach .

(Gitarre), Apostelkirche . Sonntag, 30. Juni, 10.15 Uhr: Misa criolla – Rhythmus und Lebensfreude pur, Heilig Geist Ensemble Günzburg , Heilig-Geist-Kirche Günzburg . Die Broschüre kann voraussichtlich ab der 8. Kalenderwoche im Internet heruntergeladen werden unter www.landkreis-guenzburg.de/landkreis/kultur/musikalischer-fruehling Auskünfte erteilt das Landratsamt Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95 158 oder per E-Mail an k.seybold@landkreis-guenzburg.de. (AZ) Lesen Sie dazu auch Günzburg Plus Die bayerische Staatsbibliothek nimmt 100 Partituren von Wei Guo Mao auf

