Der Trend zur Hausgeburt ist im Landkreis noch nicht angekommen

Plus Regelmäßig kommen im Landkreis Günzburg Kinder außerhalb der Kliniken auf die Welt. So auch im Jahr 2023. Hebamme Annkathrin Rinke kennt Vor- und Nachteile.

Von Celine Theiss

Ein Tag des vergangenen Jahres ist dem Standesbeamten der Verwaltungsgemeinschaft Kötz Franz Kempter noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Denn im vergangenen Jahr gab es bei ihnen eine Hausgeburt. "Das war ein Mädchen", erzählt Kempter. Als die Eltern mit dem zwei Tage alten Baby zum Anzeigen der Geburt das Standesamt aufsuchten, sei dieses ganz ruhig gewesen. "Das bleibt im Gedächtnis", sagt er, für ihn sei das ein Highlight gewesen. Und die eine Geburt im Jahr geht für ihn auch in Ordnung. Die Stadt Günzburg, mit der die Verwaltungsgemeinschaft eng zusammenarbeite, hätte etwa 900 Stück im Jahr. "Bei der Zahl wird einem ganz schwummrig", scherzt Kempter.

Die meisten Kinder des Landkreises kommen in den Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach zur Welt. Eine Hausgeburt stellt in der Regel die Ausnahme dar. Doch auch abseits der Kreißsäle erblickten in den vergangenen Jahren regelmäßig Neugeborene das Licht der Welt. Dass außerklinische Geburten mancherorts sogar ein Trend sind, bestätigt Annkathrin Rinke, Hebamme und Inhaberin des Geburtshauses Vulvarium in Ulm. Sie begleitet außerklinische Geburten auch in der Region.

