Georg Schwarz und seine wichtige Botschaft an Ostern

Malaktion: Der CSU-Politiker aus dem Landkreissüden hat das, was er ausdrücken will, auf vier Ostereier verteilt. Umfangreiche Vorarbeiten waren nötig.

Sechs Fragen haben wir den sechs Künstlerinnen und Künstlern gestellt, die an unserer Ostereier-Malaktion teilgenommen haben. Nachfolgend sind jene Fragen einmal aufgelistet. Thannhausens Altbürgermeister und CSU-Kreisrat Georg Schwarz hat sie detailgetreu beantwortet. Die Bemalung der in seinem Falle vier Eier wollte gut vorbereitet sein. Schließlich spricht sich Schwarz selbst jedwedes malerisches Talent ab. Eine Tiefstapelei? Urteilen Sie selbst!

Die Ostereier-Färbe- und -Malaktion war von Georg Schwarz generalstabsmäßig geplant – Grillschürze als Schutz inklusive. Foto: Brigitte Schwarz

Der Beginn einer E-Mail jedoch, die er an die Redaktion geschickt hat, lässt darauf schließen, dass eine gewisse Mühe aufgewendet werden musste. "Die Sache treibt mich noch in den Wahnsinn", schrieb er und setzte ein Smiley dahinter. Wie gewöhnlich gut unterrichtete Quellen erfahren haben wollen, ist mit der Malaktion der größte Osterstress für den Mann aus dem Landkreissüden vorbei. Georg Schwarz ist wieder sehr entspannt. Genug der Vorrede: Es folgen die Fragen und Antworten – und die Kunstwerke.

Die Sturheit schwäbischer Hühner und Schwarz' Ausweichen nach Oberbayern

1. Welche Materialien haben Sie verwendet?

Die Frage ist sehr berechtigt, weil das nicht ganz einfach war. In der Hauptsache braucht man zum Bemalen von Ostereiern natürlich Eier, und da begann mein Problem, weil ich ganz normale biologische Hühnereier von Freilauf-Hühnern meines Nachbarn geholt habe. Diese Eier hatten naturgemäß eine ganz normale braune Farbe. Diese braunen Eier ließen sich aber nur sehr unzureichend einfärben: Die von mir benötigten Farben Gelb oder Weiß waren einfach nicht zu realisieren. Was tun? Trotz besten Zuredens wollten Nachbars Hühner absolut keine Eier mit weißer Schale legen. Selbst eine Sonderration an Futter konnte die Hühner nicht überzeugen, wobei eine gewisse schwäbische Sturheit bei den Hühnern zweifellos zu erkennen war. Was blieb mir also anderes übrig, als in meiner Not auf Eier von oberbayerischen Hühnern auszuweichen, denn die dortigen Hühner waren zum Glück in der Lage, weiße Schalen zu produzieren. Bei mir kamen also oberbayerische Hühnereier, Eierfarben, Essig, Wasser, Malfarben, Pinsel, Acrylstifte, Eierbecher, die Mittelschwäbischen Nachrichten und eine eigens beschaffte "Eier-Einspann-und-Drehmaschine" zum Einsatz.

2. Wie sind Sie auf das Motiv gekommen?

Ostern ist ein hohes kirchliches Fest, das sich unter anderem auch immer schon mit der Friedenshoffnung verband. Gerade in diesen Wochen sorgen sich die allermeisten Menschen in Europa und darüber hinaus um die Wiederherstellung und den Erhalt des Friedens in Europa. Als jemand, der sein ganzes Leben politisch tätig war, beschäftigt dieses Thema auch mich sehr. Mir war wichtig, das Thema "Frieden" in den Kontext von Ostern zu stellen.

Fehlschläge bei zwei Ostereiern

3. Wann und wie lange haben Sie bemalt?

Ich habe am vorvergangenen Donnerstag am späten Nachmittag mit dem ersten Versuch, die Eier zu färben, begonnen. Das zog sich lange hin – wegen der Hühner und ihren Produkten, wie bereits ausgeführt. Am Freitagnachmittag ging's dann ans Malen – wenn man das so bezeichnen kann. Auch dabei gab es Fehlschläge und ich musste bei zwei Eiern von vorn beginnen.

4. Wann hatten Sie (geschätzt) ihr letztes Osterei vor diesem bemalt?

Es ist mit Sicherheit mehr als 50 Jahre her, dass ich mich zuletzt an das Färben und Bemalen von Ostereiern – damals mit meiner Mutter und meinem Vater zuhause in der Küche – gewagt habe.

Schwarz: Den letzten Platz wird mir niemand streitig machen

5. Wo lagen für Sie die Herausforderungen?

Ich konnte noch nie und ich kann auch heute noch nicht malen und zeichnen. Jeder von mir gemalte Vogel erinnerte eher an ein Rhinozeros als an einen Vogel. Ich frage mich deshalb schon seit Tagen, warum ich zugesagt habe, bei dieser Aktion überhaupt mitzumachen. Ein Grund könnte sein, dass mich die Mittelschwäbischen Nachrichten und die Günzburger Zeitung über viele Jahre meines politischen Lebens manchmal auch kritisch, aber immer fair behandelt haben. Und außerdem: Es muss ja jemand geben, der in der Künstler-Teilnehmer-Rangliste aufgrund seiner "Malkompetenz" ganz hinten steht. Diese Position übernehme ich in diesem Fall sehr gerne, und ich bin mir sicher, dass mir niemand diesen Platz streitig machen wird.

Das war das Equipment des früheren Thannhauser Bürgermeisters. Foto: Georg Schwarz

6. Was will uns der Künstler mit seinem bemalten Ei sagen?

Als "Künstler" habe ich vier Eier "gestaltet", weil ich nur dadurch mein Ansinnen zum Ausdruck bringen konnte. Ich habe neben der EU, Deutschland und der Ukraine auch ganz bewusst ein Ei mit den russischen Nationalfarben bemalt, denn auch Russland gehört bis zum Ural zu Europa. Ich bin mir sicher, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Bevölkerung genau wie wir das Osterfest in einem friedlichen Europa feiern und mit dem Krieg in der Ukraine nichts zu tun haben möchte. Es sind nur einige wenige in Russland, die den Frieden in Gefahr bringen und viele in Europa in Angst und Schrecken versetzen. (AZ)