Kilometerleistung beim Stadtradeln im Kreis Günzburg misst sechs Erdumrundungen

Das Stadtradeln im Landkreis Günzburg war ein voller Erfolg. Die Aktion sparte 38 Tonnen Kohlendioxid ein. Nun wurden die Teilnehmer prämiert.

Nach dem Stadtradeln im Landkreis Günzburg und den Städten Burgau, Ichenhausen, Günzburg und Leipheim ziehen die Veranstalter eine eindrucksvolle Bilanz. Mehr als 1000 aktive Radelnde haben sich beteiligt. Insgesamt wurden für den gesamten Landkreis Günzburg rund 250.000 Kilometer geradelt. Das entspricht etwa einer sechsfachen Umrundung der Welt und einer Vermeidung von 38 Tonnen CO₂ . . Das verbrauchen in etwa drei Menschen in einem Jahr.

Nun wurden die erfolgreichsten Teilnehmer und Teams geehrt. Die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab sowie Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig würdigten bei einer Preisverleihung in Günzburg die Gewinner. Wiesmüller-Schwab freute sich über die vielen Teilnehmenden des Stadtradelns und Schulradelns und zeigte sich begeistert von der Leistung, die alle zusammen vollbracht hatten. "Ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und die nachhaltige Mobilität im Landkreis Günzburg sowie in den Städten." Oberbürgermeister Gerhard Jauernig würdigte die Teilnahme der vielen aktiven Radelnden und stellte fest, dass "das Fahrradfahren in diesen Zeiten – auch beim Blick auf die Preise an den Zapfsäulen der Tankstellen eine noch größere Bedeutung hat".

Vom 6. bis 26. Juli 2022 wurde die Aktion durchgeführt. 1249 aktive Radelnde in 74 Teams und in fünf teilnehmenden Schulen haben insgesamt 250.542 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und dadurch 39 Tonnen CO₂ vermieden.

Stadt Günzburg stellte Rekord beim Stadtradeln auf

Die Stadt Günzburg stellte dabei wieder einen neuen Rekord auf: Hier wurden von 528 Radfahrenden 118.252 Kilometer zurückgelegt, die damit zusammen 18,2 Tonnen CO₂ eingespart haben. Auch die Radelnden der Städte Burgau, Ichenhausen und Leipheim waren sehr fleißig. Der Newcomer Burgau hat mit circa 345 aktiven Teilnehmenden fast 50.000 Kilometer erradelt, und es hat sich ein besonders spannender Wettbewerb mit der Stadt Ichenhausen entwickelt. Die Radfahrer haben hier stolze 43.000 Kilometer zurückgelegt. Die Stadt Leipheim bringt rund 14.000 Kilometer in die Bilanz mit ein und besonders erfreulich ist, dass hier bisher prozentual die meisten Parlamentarier teilgenommen haben.

Auszeichnungen gab es im Wettbewerb vom Landkreis Günzburg für die zwei aktivsten Teams. Im Wettbewerb Schulradeln erhielten die zwei aktivsten Schulen Preise: Den ersten Platz belegte das Maria-Ward-Gymnasium Günzburg, den zweiten Platz das Dossenberger-Gymnasium Günzburg.

Die Stadt Günzburg prämierte ebenfalls die zwei aktivsten Teams ihrer Stadt, die zwei Teams mit den meisten Kilometern pro Teilnehmenden sowie den aktivsten Parlamentarier. Der aktivste Parlamentarier in Günzburg, Dr. Dr. Bernhard Lohr radelte im Aktionszeitraum sage und schreibe 800,2 km.

Als Dankeschön für die Teilnahme bekamen alle aktiven Radelnden der Stadt Günzburg ein Reflektorband fürs Hosenbein, denn "alle, die ihren Beitrag zu dem tollen Ergebnis beigetragen haben, verdienen eine Anerkennung für ihre Leistung", so die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Günzburg, Daniela Fischer. (AZ)