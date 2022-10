Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Klimaschutzmanager Nummer vier soll's im Kreis Günzburg richten

Plus Thomas Steigerwald stellt sich dem Umweltausschuss des Landkreises vor und präsentiert sein ehrgeiziges Arbeitsprogramm.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es hörte sich fast an wie ein Stoßseufzer von Kreisrat Herbert Blaschke ( FDP), als er diese Woche im Umweltausschuss des Landkreises darum bat, der Landkreis möge bei den Verantwortlichen für das Klimaschutzmanagement endlich "Kontinuität hineinbringen". In der Tat gaben sich die Klimaschutzmanager zuletzt beinahe im Jahresrhythmus die Klinke in die Hand. Jetzt also versucht Thomas Steigerwald, der vierte Manager seit der Einführung des Postens 2014, den Klimaschutz im Landkreis Günzburg voranzubringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen