Landkreis Günzburg will fahrradfreundlicher werden

Landkreis Günzburg wird Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. Wie sich der Kreis für eine fahrradfreundliche Zukunft einsetzen will.

Der Landkreis Günzburg ist nun offizielles Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK). Diese Mitgliedschaft ist ein bedeutender Schritt hin zu einer fahrradfreundlicheren Region und unterstreicht das Engagement des Landkreises Günzburgs für nachhaltige Mobilität und eine lebenswerte Umwelt.

Die Mitgliedschaft in der AGFK verpflichtet den Landkreis Günzburg dazu, in den kommenden vier Jahren die Handlungsempfehlungen der Arbeitsgemeinschaft umzusetzen und somit die Grundlagen für eine verbesserte Fahrradinfrastruktur zu schaffen. Der erste Schritt ist mit der sogenannten „Vorbereisung“ bereits gemacht. Diese fand Mitte Juni 2023 im Landkreis zusammen mit den Vertretern der AGFK, lokalen Vertretern der Polizei, der Verkehrswacht und des ADFC sowie der Kreisverwaltung, des Staatlichen Bauamts und der Regionalmarketing Günzburg GbR statt. Der Landkreis Günzburg informierte zunächst über den derzeitigen Status quo hinsichtlich der Fahrradinfrastruktur und -nutzung in der Region. Die Vertreter der AGFK erhielten so einen umfassenden Überblick über die Ausgangssituation.

Fahrradexkursion offenbart Verbesserungspotenziale für Radverkehr

Im Anschluss daran fand eine aufschlussreiche Fahrradexkursion statt, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit hatten, den Landkreis Günzburg mit dem Fahrrad zu erkunden. Dabei wurden nicht nur die bereits vorhandenen fahrradfreundlichen Bereiche hervorgehoben, sondern auch potenzielle Verbesserungspotenziale und noch nicht optimal gestaltete Abschnitte aufgezeigt. Die Exkursion bot den Vertretern der AGFK einen direkten Eindruck der aktuellen Herausforderungen und Chancen des Fahrradverkehrs im Landkreis Günzburg.

Der Tag der Vorbereisung fand seinen Höhepunkt, als sich die Bewertungskommission der AGFK zurückzog, um die eingehenden Informationen zu analysieren und eine Entscheidung zu treffen. Im Anschluss verkündete die Bewertungskommission mit großer Freude die Aufnahme des Landkreises Günzburg in die AGFK sowie die konkreten Handlungsempfehlungen für die kommenden vier Jahre. Diese Handlungsempfehlungen bilden die Grundlage für die zukünftigen Aktivitäten des Landkreises Günzburg zur Förderung des Fahrradverkehrs.

Landkreis Günzburg gibt Radverkehrskonzept in Auftrag

Als ersten Schritt wird der Landkreis Günzburg ein umfassendes Radverkehrskonzept beauftragen, das darauf abzielt, die Bedingungen für den Radverkehr in der Region Günzburg nachhaltig zu verbessern und den Fahrradverkehr als umweltfreundliche Alternative zum Auto zu fördern.

Landrat Hans Reichhart zeigte sich begeistert hinsichtlich der zukünftigen Möglichkeiten: „Der Tag der Vorbereisung war ein entscheidender Schritt für den Landkreis Günzburg auf dem Weg zu einer fahrradfreundlicheren Region. Wir sind stolz darauf, nun Mitglied der AGFK zu sein und freuen uns auf die Umsetzung der Handlungsempfehlungen. Wir sind fest entschlossen, die Fahrradinfrastruktur weiter zu verbessern und den Fahrradverkehr in unserer Region zu stärken. Gemeinsam können wir eine positive Veränderung bewirken und eine aktive und umweltbewusste Mobilität fördern." (AZ)