Langanhaltender Beifall für langjährige Kreisrätin

Der Kreistag verabschiedet Cilli Ruf nach 22 Jahren. Die CSU-Politikerin möchte künftig mehr Zeit für ihre Familie haben.

Für Cilli Ruf gab es lang anhaltenden Beifall: Die CSU-Politikerin aus Deisenhausen scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Günzburger Kreistag aus. Sie gehörte dem Gremium seit 22 Jahren an. „Es war eine gute Zeit“, sagte sie bei ihrer Verabschiedung. „Der Schritt fällt nicht ganz leicht, aber die Prioritäten im Leben verschieben sich“, so Ruf bei der Kreistagssitzung in Münsterhausen. Sie wolle nun noch mehr für ihre Familie, die Kinder und Enkelkinder da sein. Landrat Hans Reichhart ( CSU) würdigte die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und unterstrich „das stets freundschaftliche und gute Miteinander“. Als Geschenk überreichte er Cilli Ruf zum Basteln einen Strauß „Lego-Blumen“.

Für die ehemalige stellvertretende Landrätin (2008 bis 2014) rückt der Offinger Tobias Bühler (CSU) in den Kreistag nach. Landrat Reichhart vereidigte den Bürgermeister von Gundremmingen, der im Oktober auch in den Bezirkstag gewählt wurde. (jös)