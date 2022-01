Lange Haftstrafe für 29-fachen Missbrauch der minderjährigen Halbschwester

Plus Das Landgericht verurteilt den vorbestraften 25-Jährigen nach den Taten im Kreis Günzburg. Warum die Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten werden.

Regungslos hat der Angeklagte das Urteil der Großen Jugendschutzkammer hingenommen: Nach Überzeugung des Gerichts hat der 25-Jährige seine minderjährige Halbschwester 29-mal sexuell missbraucht. Für diese Fälle und weil der junge Mann schon eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung bekam, muss er jetzt mehrere Jahre hinter Gitter. Eine vom Angeklagten erhoffte Unterbringung zum Drogenentzug hat die Kammer verworfen.