Special Olympics: Landkreis Günzburg erwartet Sportler aus Burkina Faso

Am Dienstag trifft die Delegation aus dem afrikanischen Land ein – einen Tag später als vorgesehen. Was alles bis zur Weiterreise nach Berlin geplant ist.

Leichtathletik, Gewichtheben, Basketball, Boccia, Radfahren, Judo und Schwimmen – das sind die Disziplinen, in denen die Athletinnen und Athleten aus dem afrikanischen Burkina Faso bei den Special Olympics World Games in Berlin an den Start gehen. Bevor die etwa 40-köpfige Delegation allerdings nach Berlin reist, besucht sie den Landkreis Günzburg. Denn die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt verbringen gemeinsam mit ihren Teams und Angehörigen die Tage vor den Wettkämpfen in ihren Gastgeberstädten (oder auch Landkreisen), um Land und Leute kennenzulernen.

Bei den Special Olympics World Games (17.-25. Juni) treten Athletinnen und Athleten mit mehrfacher und geistiger Behinderung aus der ganzen Welt in einen sportlichen Wettkampf. Davor veranstalten 216 deutsche Kommunen vom 12. bis 15. Juni ein bundesweites Willkommensprogramm für die Delegationen aus der ganzen Welt. Der Landkreis Günzburg empfängt als "Host Town" die Delegation aus Burkina Faso. Damit ist der Landkreis Günzburg Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte der Bundesrepublik.

Sport und Inklusion funktionierten wunderbar, sagt Landrat Reichhart

„Sport verbindet die Menschen aus aller Welt. Wir zeigen als Host Town, dass Sport und Inklusion wunderbar miteinander funktionieren“, sagt Landrat Hans Reichhart.

„Die Athletinnen und Athleten können sich im Landkreis Günzburg akklimatisieren, trainieren sowie Land und Leute kennenlernen, bevor sie zu den World Games nach Berlin reisen“, sagt Erwin Horak, Präsident von Special Olympics Bayern.

Zwei Reisegruppen treffen im Laufe des Dienstags am Münchner Airport ein

Allerdings geht das ursprünglich für vier Tage vorbereitete Programm erst am Dienstag los und endet am Donnerstag. Dem Vernehmen nach hat es Schwierigkeiten mit den Flugverbindungen gegeben. Und so tröpfelt die Delegation aus Burkina Faso im Laufe des 13. Juni am Münchner Flughafen ein. Dann geht es Richtung Landkreis Günzburg. Eine Reisegruppe kommt morgens an, die zweite am späten Nachmittag.

Während ihres dreitägigen Aufenthalts besuchen die Gäste unter anderem das Legoland Deutschland und verbringen einen Nachmittag im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Dort gestalten die Athletinnen und Athleten im Klosterhof ein gemeinsames Kreidekunstwerk, pflanzen Zukunftsbäume und bestreiten auf dem Sportplatz ein Frisbee-Golf-Spiel. Mit dabei sein werden auch Beschäftigte der Werkstatt für behinderte Menschen Ursberg, Klientinnen und Klienten der Offenen Behindertenarbeit in Landkreis Günzburg, die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam stark“ sowie sechs Klienten der Lebenshilfe. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg die Dolmetscherfunktion in die französische Sprache übernehmen. Auch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf wird in Ursberg erwartet. Durch das gekürzte Programm ist keine der Veranstaltungen öffentlich.

Burkina Faso (früher eine französische Kolonie namens Obervolta) bedeutet übersetzt: Land des aufrichtigen Menschen . Der westafrikanische Binnenstaat ist seit 1960 unabhängig. Hauptstadt des rund 20,1 Millionen Einwohner zählenden Landes ist die zentral gelegene Millionen-Metropole Ouagadougou . Burkina Faso ist einer der ärmsten und am wenigsten entwickelten Staaten der Erde.

Das Auswärtige Amt porträtiert das westafrikanische Land folgendermaßen: Die Bevölkerung ist ethnisch und religiös divers. Wie die anderen Länder der Sahel-Region ist Burkina Faso von Terrorismus, hohem Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Armut und Ernährungsunsicherheit betroffen. Die innenpolitische Lage ist seit Mitte 2018 durch eine deutliche Verschlechterung der Sicherheit im Norden und Osten, sowie zunehmend im Westen und Südwesten des Landes gekennzeichnet, wo wiederholte Anschläge von islamistischen Gruppen das traditionell friedliche Zusammenleben zwischen den Gruppen belasten.

Die prekäre Sicherheitslage hat zu einer rasant wachsenden Zahl von etwa zwei Millionen Binnenvertriebenen und zur größten humanitären Notlage seit Bestehen des Landes geführt. Folgen des Klimawandels lösen Flucht und Migration aus.

In Burkina Faso ist im Jahr 2015 erstmals nach 1980 ein demokratisch legitimiertes System etabliert worden. Im Januar 2022 kam es zu einem Militärputsch, bei dem die gewählte Regierung von Staatspräsident Kaboré abgesetzt wurde. Die Militärregierung hat im März 2022 eine 36-monatige Transitionsphase (inzwischen verkürzt auf 24 Monate) angekündigt, an deren Ende Neuwahlen stehen sollen. Ein weiterer Putsch folgte Ende September 2022. Damals wurde unter anderem der bisherige Militärmachthaber ausgetauscht. (AZ/ioa)

Im Landkreis Günzburg unterstützt insgesamt ein Dutzend "Volunteers" das Willkommensprogramm. Die Freiwilligen helfen den Organisatoren bei der Betreuung der Delegation aus Burkina Faso, sie packen bei der An- und Abreise mit an, nehmen am Sportprogramm teil und unterstützen die Delegation während ihres Aufenthalts im Hotel im Burgauer Hotel Sonnenhof sowie beim geplanten Freizeitprogramm. Am 15. Juni findet eine kleine Abschiedsfeier in Burgau statt, danach brechen die Athletinnen und Athleten nach Berlin auf. (ioa/AZ)