Stromausfall im Kreis Günzburg: Tausende Haushalte betroffen

Mehrere Tausend Haushalte im Kreis Günzburg waren am Freitagvormittag ohne Strom. Die Ursache ist bereits gefunden.

Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen Tausende Haushalte im Landkreis Günzburg betroffen. Gegen 8.45 Uhr kam es zu einer Störung im Verteilnetz von LEW in den Gemeinden Jettingen-Scheppach, Röfingen, Haldenwang, Kammeltal, Burtenbach, Winterbach sowie Landensberg, bestätigte Thomas Renz, Pressesprecher LEW Verteilnetz, auf Nachfrage gegenüber unserer Redaktion.

Stromausfall im Landkreis Günzburg: Das war die Ursache

Durch Umschaltungen hätten die meisten Haushalte nach kurzer Zeit wieder versorgt werden können. In Jettingen-Scheppach dauerte dies bis nach Unternehmensangaben bis 10.30 Uhr. In Haldenwang seien bis zur Mittagszeit noch knapp 60 Haushalte ohne Strom gewesen, dort arbeite LEW Verteilnetz aktuell an der Wiederversorgung. Die Fehlersuche läuft ebenfalls noch. Ursache der Störung sei vermutlich ein defektes Kabel. (AZ)