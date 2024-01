Vollsperrung auf der Kreisstraße zwischen Ettenbeuren und Schönenberg

Wegen Gehölzpflegearbeiten wird der Verkehr auf der Kreisstraße 25 auf Höhe der Schönenberger Kreuzung ab kommender Woche umgeleitet.

Ab kommender Woche müssen Autofahrer auf der Kreisstraße 25 einen Umweg in Kauf nehmen, informiert das Staatliche Bauamt Krumbach in einer Pressemitteilung. Aufgrund von Gehölzpflegearbeiten wird die GZ 25 zwischen Ettenbeuren und Schönenberg im außer örtlichen Bereich gesperrt. Die notwendigen Gehölzpflegemaßnahmen werden in einer gemeinsamen Aktion zwischen den Bayerischen Staatsforsten und dem Staatlichen Bauamt Krumbach durchgeführt.

Die dafür notwendige überörtliche Umleitung wird von der Straßenmeisterei Günzburg ausgeschildert. Diese führt von Ettenbeuren Richtung Süden nach Ried, von dort über die GZ 1 nach Kemnat und weiter über die GZ 25 nach Schönenberg (und umgekehrt). Die Vollsperrung findet in der vierten Kalenderwoche von Montag, 22. bis Donnerstag, 25. Januar statt. Die umfangreichen Arbeiten am Straßenrand können nur unter Vollsperrung der Kreisstraße durchgeführt werden. Durch die Vollsperrung verkürzen sich die Forstarbeiten auf vier Tage. Rettungsfahrzeuge, Schulbusse, ÖPNV, sowie Polizei-Kfz sind jederzeit berechtigt, den Baustellenbereich während der Vollsperrung zu passieren. (AZ)