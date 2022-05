Landkreis Günzburg

vor 47 Min.

In diesen Freibädern im Kreis Günzburg beginnt der Badespaß schon

Plus Die Freude bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Freibäder ist groß: Endlich kann ohne Corona-Auflagen geöffnet werden. Wo es bereits losgeht.

Von Annika Zürn

Egal, ob gemütlich seine Bahnen im Schwimmbecken ziehen, den Kindern beim Rutschen und Spielen im Wasser zuschauen oder auf der Liegewiese entspannen – Freibäder gehören genauso zur warmen Jahreszeit wie ein Eis oder ein kühles Getränk. Jetzt ist es also auch im Landkreis Günzburg wieder so weit: Die Freibadsaison wird am Samstag eröffnet. Was zu erwarten ist und welche Neuerungen es in den Bädern im Landkreis gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

