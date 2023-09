Landkreis Günzburg

14:07 Uhr

Zwei tödliche Unfälle: So geht die Feuerwehr mit belastenden Einsätzen um

Plus Auf der St2025 kam es innerhalb weniger Stunden zu zwei Unfällen mit Todesfolge. Wie die Feuerwehren die Einsätze aufarbeiten und was die Arbeit vor Ort behindert.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Keine 24 Stunden lagen zwischen den beiden tödlichen Motorradunfällen auf der Staatsstraße 2025. Eine 17-jährige Motorradfahrerin und ein 18-jähriger Motorradfahrer mussten nur wenige Kilometer voneinander entfernt ihr Leben lassen. Die örtlichen Feuerwehren Jettingen und Schönenberg waren beim Unfall der 17-Jährigen und die Feuerwehren Mindelaltheim, Schnuttenbach und Offingen beim 18-jährigen Fahrer zustelle, Rettungshubschrauber, Notärzte, Rettungswagen und Kriseninterventionsteams eilten den Unfallbeteiligten zu Hilfe. Für die beiden verunglückten Jugendlichen kam jedoch jede Rettung zu spät. Der Günzburger Kreisbrandrat Stefan Müller erklärt, wie die Einsatzkräfte der Feuerwehren den Einsatz erlebten, wie Eilmeldungen deren Arbeit behindern und Angehörige traumatisieren können.

"Da geht es um Leben und Tod", fasst Müller die Situation zusammen, in der sich die Feuerwehrmänner und -frauen bei schweren Unfällen wiederfinden. So auch bei den beiden Unfällen am vergangenen Mittwoch und Donnerstag. Am frühen Abend des 14. September traf Müller zuerst an der Unfallstelle bei Jettingen ein und übernahm die Einsatzleitung. Während Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes sich um die Unfallbeteiligten und die Angehörigen kümmern, besteht für die Feuerwehren im Landkreis Günzburg ebenso ein Angebot, das Erlebte im Nachgang aufzuarbeiten: Zur Psychosozialen Notfallversorgung von Einsatzkräften (PSNV-E) eilt ein Team von Ehrenamtlichen zum Einsatzort. Im Nachgang bereiten diese den Einsatz auf und bieten Nachgespräche an, um ihn zu verarbeiten. "Die Gespräche bekommen immer sehr gutes Feedback", gibt der Kreisbrandrat an. Das PSNV-E-Team des Landkreises Günzburg bestehe schon längere Zeit und organisiere sich selbst, um die Feuerwehren nachträglich zu unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen