Landtagswahl

vor 17 Min.

Jenny Schack (CSU) im Porträt: "Das hier ist mein Hauptjob"

Die 42-jährige Jenny Schack (CSU) lebt seit mehr als 15 Jahren in Günzburg und wird dort auch wohnen bleiben, sollte sie am 8. Oktober in den Landtag nach München gewählt werden.

Plus "Freundlich im Ton, hart in der Sache", beschreibt sich die CSU-Direktkandidatin. Ihre Hartnäckigkeit soll auch wieder Fördergelder in den Kreis Günzburg bringen.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir die vier Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute starten wir mit der Bewerberin der CSU, Jenny Schack.

Vielleicht haben es die Eltern bereits geahnt, als ihre Tochter vor dem Rathaus für den Erhalt eines Kinderbüros demonstriert hat oder als Erstklässlerin den Namen jedes Politikers wusste, dass Jenny Schack selbst einmal in die Politik gehen würde. Für sie selbst stand das bis vor rund einem Jahr nicht zur Debatte. Sie ist ein politisch unbeschriebenes Blatt – nicht nur deswegen errechnet sie sich selbst hohe Chancen, als CSU-Direktkandidatin für den Kreis Günzburg in den Landtag einzuziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen