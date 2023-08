Antonia Kinzel aus Burgau holt Diskus-Gold in China

Plus Diskuswerferin Antonia Kinzel aus Burgau siegt bei den Weltspielen der Studierenden. Ein Traum geht in Erfüllung - obwohl aus der Wunschweite nichts wird.

59,18 Meter haben gereicht. Doch wenngleich ihr damit bei weitem nicht die erklärte Wunschweite gelang, war das Antonia Kinzel im Augenblick des größten Glücks verständlicher Weise vollkommen egal. Denn für die Diskuswerferin aus Burgau bedeuteten diese 59,18 Meter das erträumte Gold bei den Weltspielen der Studierenden, die aktuell in Chengdu/China ausgetragen werden. Trotz dieses grandiosen Erfolgs geht die Sportlerin im Rückblick mit ihrer Leistung kritisch um.

Mit fast ungläubigem Staunen im Gesicht sprudelte Kinzel nach ihrem Überraschungscoup hervor: „Das ist echt der Wahnsinn.“