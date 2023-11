Leichtathletik

vor 43 Min.

Diskuswerferin Antonia Kinzel aus Burgau plant ihren größten Wurf für Olympia

Plus Antonia Kinzel ist Hochschulsportlerin des Jahres. Nach Gold bei den Weltspielen der Studierenden rückt der Traum von Olympia näher - vielleicht schon 2024?

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Für Antonia Kinzel ist es die höchste Auszeichnung, die sie in ihrer immer noch jungen internationalen Laufbahn erhalten hat. Die Jury des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh) hat die 23-jährige Diskuswerferin aus Burgau nun zur Hochschulsportlerin des Jahres 2023 gewählt. Zusammen mit dem Mittelstreckenläufer Jens Mergenthaler, der bei den Männern vorne lag, wurde Kinzel bei einer Gala im Rahmen der adh-Vollversammlung in München ausgezeichnet.

Nicht nur auf dem Sportplatz vorbildlich

Der adh-Vorstand machte deutlich, dass der Wahl nicht nur die sportlich herausragenden Leistungen der beiden Leichtathleten zugrunde liegen. Die allein waren schon vom Allerfeinsten. Kinzel (sie studiert in Mannheim Soziale Arbeit) und Mergenthaler (Maschinenbau-Student in Esslingen) nahmen Anfang August 2023 an den FISU World University Games in Chengdu/China teil und holten jeweils Gold für Deutschland. Kinzel siegte im Diskuswerfen mit 59,18 Metern, Mergenthaler triumphierte im 3000 Meter-Hindernislauf in 8:38.42 Minuten. Doch das war eben nicht alles, wie Laudatorin Svea Thamsen bekräftigte. Ihren Ausführungen zufolge gaben die beiden Sportler im fernen China „auch abseits der Wettkampfstätten ein hervorragendes Bild ab“. Was damit gemeint sein könnte, beantwortet Kinzel in der Rückschau für sich so: „Ich habe einfach Fragen gestellt, war immer engagiert, habe mich immer interessiert.“ Zuvor sei sie ja noch nie in China gewesen, berichtet die Burgauerin und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Das ist halt meine Art, offen und ehrlich – und das war dann wohl ganz gut so.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen