39-jähriger Autofahrer gefährdet bei Leipheim andere Verkehrsteilnehmer

Mindestens zwei Verkehrsunfälle konnten zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer nahe Leipheim verhindern. Ein Autofahrer kam ihnen auf der falschen Fahrbahn entgegen.

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 39-jähriger Autofahrer verantworten, der bei Leipheim auf der falschen Fahrbahn fuhr. Laut Polizei war am Montagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer mit seinem VW auf der Kreisstraße GZ4 von Riedheim kommend in Richtung Leipheim unterwegs. Auf einer Strecke von etwa 200 Metern geriet der Mann mit seinem Fahrzeug nach Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn. Ihm entgegenkommende Autos und ein Lastwagen mussten nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen oder abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern.

Erst auf der Gegenfahrbahn, dann rücksichtslos abgebogen

In Leipheim bog der Unglücksfahrer an der Kreuzung von der Riedheimer Straße nach links in die Ulmer Straße ab, ohne dabei auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Ein weiterer Autofahrer, mutmaßlich in einem Fiat unterwegs, musste deshalb eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Beamten den Fahrer, einen 39-jährigen Mann. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Zeugen, die die beschriebenen Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. Verkehrsteilnehmer, die von dem VW-Fahrer möglicherweise behindert oder gefährdet wurden, sollen sich ebenfalls an die Polizeiinspektion Günzburg wenden. (AZ)