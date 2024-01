Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis: Autofahrer versucht vor Polizei zu fliehen

Die Polizei möchte am Donnerstagmorgen einen polnischen Pkw auf der A8 kontrollieren, doch der Fahrer versucht zu fliehen. Das misslingt. Ihm droht ein Strafverfahren.

Am Donnerstagmorgen hat ein alkoholisierter Autofahrer auf der Autobahn 8 versucht, einer Polizeistreife zu entkommen. Laut Polizei ist der Fahrer eines polnischen Autos in Richtung München unterwegs gewesen, als dieser zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte. Der 39-jährige Mann bemerkte das und erhöhte seine Geschwindigkeit. Erst nachdem dieser an der Anschlussstelle Leipheim abgefahren war, konnten ihn die Beamten im Stadtgebiet stoppen.

Dem polnischen Autofahrer droht ein Strafverfahren

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der polnische Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand und auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten dem 39-Jährigen die weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Des Weiteren muss der Mann eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich zahlen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis (AZ)

