Auto zerkratzt: Wer hat in Leipheim etwas beobachtet?

Ein Autobesitzer entdeckt an seinem Fahrzeug zwei lange Kratzer im Lack. Die Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei Günzburg hat am Sonntagmittag ein Mann eine Sachbeschädigung an seinem Auto gemeldet. Er hatte sein Fahrzeug im Zeitraum zwischen vergangenem Montagmorgen und Samstagmorgen in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim geparkt. Als er am Samstag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er an der linken Fahrzeugseite zwei Kratzer fest, die sich über die komplette Länge des Fahrzeugs zogen. Die Polizei Günzburg bittet um die Mithilfe von eventuellen Zeugen. Diese werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)