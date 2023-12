Autofahrer schläft auf der A8 bei Leipheim ein und verursacht Unfall

Sekundenschlaf war vermutlich die Ursache für einen Unfall, der sich am Montagmorgen auf der A8 bei Leipheim ereignete. Ein 63-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Weil er laut seinen eigenen Angaben eingeschlafen ist, ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein 63-jähriger Pkw-Fahrer dem Anhänger eines vor ihm fahrenden Lkw-Zugs auf der A 8 Höhe Leipheim in Richtung München aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, geriet durch den Aufprall der Unfallverursacher über den Seitenstreifen ins Bankett und kam dort zum Stehen. Der Lkw-Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an. Weil der 63-jährige Pkw-Fahrer über Schmerzen in der Brust klagte, kam er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Günzburg zur Untersuchung.

Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige

Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden auf insgesamt 10.000 Euro. Weil der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leiten die Beamten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)