Autofahrer übersieht in Leipheim Lastwagen beim Einfädeln auf der A8

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall in Leipheim, als ein Autofahrer an der Anschlussstelle beim Einfädeln auf die A8 einen Lastwagen übersah.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der A8 bei Leipheim entstand etwa 11.000 Euro Sachschaden. Zu dem Unfall an der Anschlussstelle Leipheim war es gekommen, als ein 48-Jähriger mit seinem Wagen den Einfädelungsstreifen befuhr und auf die A8 in Richtung München auffahren wollte.

Unfall auf A8 Richtung München: Beim Einfädeln Lkw übersehen

Er übersah einen auf dem rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn fahrenden Lastwagen mit Anhänger. Das Auto stieß dabei gegen die Front des Lkw-Gespanns. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit. (AZ)