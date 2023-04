Autofahrer weigert sich bei Kontrolle in Günzburg anzuhalten

Bei einer Kontrolle am Donnerstagabend in Günzburg wollte ein Fahrer nicht anhalten. Nach der Kontrolle musste sein Auto abgeschleppt werden.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr hat eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg einen Pkw kontrollieren wollen, welcher in der Anschlussstelle Leipheim wenige Meter rückwärts gefahren ist. Trotz „ Polizei - bitte folgen“ änderte der 53-jährige Mann wiederholt Fahrstreifen und Geschwindigkeit, bis er etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Günzburg auf dem rechten Fahrstreifen anhielt. So der Bericht der Polizei. Der Streife gelang es, den Mann zur Weiterfahrt bis nach Günzburg zu bewegen, um dort gefahrlos eine Kontrolle durchführen zu können.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - Auto muss abgeschleppt werden

Die Kontrolle ergab schließlich, dass der Mann seinen ausländischen Führerschein nicht umschreiben ließ und somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn erwartet deswegen ein Strafverfahren. Da auch die Beifahrerin keinen gültigen Führerschein hatte, musste das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst umgesetzt werden. Ob er sich durch sein Verhalten auf der Autobahn der Kontrolle entziehen wollte oder er schlichtweg mit der Situation überfordert war, ist noch nicht abschließend geklärt. (AZ)