Leipheim

12:56 Uhr

Bei der Kontrolle in Leipheim entpuppt sich ein Lkw-Fahrer als Dieseldieb

Artikel anhören Shape

Polizeibeamte kontrollierten einen rumänischen Sattelzug an der Rastanlage an der A8. Dabei stießen sie auf einen Hohlraum, in dem eine "Zapfanlage" eingebaut war.

In den Abendstunden des Dienstages haben Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm einen rumänischen Sattelzug an der Tank- und Rastanlage Leipheim kontrolliert. Zunächst wurde bei der ersten Überprüfung festgestellt, dass der 44-jährige rumänische Fahrer nicht seine Fahrerkarte, sondern die einer fremden Person im Kontrollgerät des Sattelzuges eingelegt hatte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer in der Vergangenheit bereits wegen Dieseldiebstahls in Erscheinung getreten war. Beamte entdecken bei Kontrolle in Leipheim eine illegale "Zapfanlage" Als die Beamten den Sattelzug genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie in einem Hohlraum eine Anlage, welche für das Abzapfen von Kraftstoff geeignet war. Die Pumpvorrichtung wurde daraufhin von den Beamten ausgebaut und sichergestellt. Inwieweit die "Zapfanlage" zum Einsatz kam, bedarf weiterer Ermittlungen, so die Polizei. Aufgrund des Einlegens der fremden Fahrerkarte wurde gegen den Mann nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet und er musste wegen den Verstößen eine Sicherheitsleistung im oberen vierstelligen Bereich entrichten. Erst nach vollständiger Bezahlung des Betrages und das Einlegen seiner Fahrerkarte konnte der Lkw-Fahrer die Fahrt wieder fortsetzen. (AZ)

Themen folgen