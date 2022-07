Die Fliegerbombe auf dem Areal Pro in Leipheim ist sicher entschärft

Eine Bombe, die am Montag auf dem Areal Pro in Leipheim gefunden wurde, ist heute Vormittag sicher entschärft worden. Der Sicherheitsbereich ist aufgehoben.

Am Dienstagvormittag ist auf dem Areal Pro eine amerikanische Fliegerbombe aus dem letzten Weltkrieg mit 68 Kilo Explosivmasse vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft worden. Bei Baggerarbeiten war die Bombe in der Gustav-Stresemann-Straße am Montagvormittag gefunden worden. Für einen inzwischen wieder aufgehobenen Sicherheitsbereich im Umkreis von etwa 400 Metern um die Fundstelle mussten die angrenzende Bevölkerung und Beschäftigte in den Gewerbebetrieben vorsorglich den möglichen Gefahrenbereich verlassen.

Für die Spezialisten des Sprenkommandos war die Entschärfung Routine. Foto: Erich Herrmann

Bombe in Leipheim wurde vom Sprengkommando entschärft

Am Einsatzort waren Kräfte der Polizei Günzburg, der Bereitschaftspolizei aus München, sowie ein Polizeihubschrauber, der den Sicherheitsbereich aus der Luft überwachte. Zur Absperrung waren Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Leipheim sowie des Rettungsdienstes eingesetzt. Mehr als 65 Einsatzkräfte sicherten in Leipheim die Entschärfung der Bombe ab. Gewerbebetriebe und Baustellen mussten für den Zeitraum der Räumung ihre Arbeiten einstellen. Betroffen waren die Gebiete östlich der Hermann-Köhl-Straße bis einschließlich der Theodor-Heuss-Straße sowie im Bereich zwischen der Immelmannstraße/Albert-Einstein-Straße und der Straße Im Tower. Alle Betroffenen wurden bereits am Montagabend von der Stadt Leipheim sowie der Polizeiinspektion Günzburg informiert und aufgefordert, ihre Anwesen um 9 Uhr zu verlassen.

Fliegerbombe in Leipheim: Güssenhalle war Notunterkunft

Ab diesem Zeitpunkt war die Güssenhalle in der Andreas-Weiß-Straße 3 als Notunterkunft geöffnet. Die Grundschule in der Herrmann-Köhl-Straße blieb am Dienstag geschlossen. Für den Verkehr musste ebenso ab 9 Uhr die Südumfahrung zwischen dem Kreisverkehr Bubesheimer Straße und Jet-Tankstelle gesperrt werden. Für den Schwerverkehr bestand zudem zwischen Leipheim und Günzburg keine Verbindung, er musste über die Autobahn ausweichen. (AZ)

