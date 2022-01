Die Pandemie wird szenisch und musikalisch im Leipheimer Zehntstadel verarbeitet

Plus Das Laupheimer Salonorchester erntet Jubel beim Neujahrskonzert. Ein Stück wird den Corona-Toten gewidmet, aber auch Beschränkungen für die Kultur werden aufgegriffen.

202G – so lautete das Motto des Neujahrskonzerts, mit dem das Laupheimer Salonorchester und Gesangssolisten aus dem Ensemble des Theaters Ulm im Leipheimer Zehntstadel gastierten. Denn die Pandemie spielte auf der Bühne immer wieder eine Rolle. Zu Beginn rief der Sänger Emanuel Pichler die Musiker einzeln auf die Bühne und kontrollierte deren Testnachweise. Dann konnte es richtig losgehen.