Gesundheitliche Probleme: Mann baut Unfall auf der A8

Ein 62-Jähriger hat wohl Gesundheitsbeschwerden und fährt auf der A8 gegen die Schutzplanke. Ein Fahrstreifen muss gesperrt werden.

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag wohl infolge gesundheitlicher Probleme einen Unfall auf der A8 bei Leipheim verursacht. Der Mann war gegen 13.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er laut unbeteiligten Zeugen plötzlich seine Geschwindigkeit verringerte und vom mittleren Fahrstreifen aus auf den Seitenstreifen zog. Hierbei touchierte der 62-Jährige mit seinem Auto leicht die Schutzplanke und kam nach einigen Metern zum Stillstand. Der Unfallverursacher musste aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unfall nicht ursächlich für die gesundheitlichen Probleme des Fahrzeugführers. Vielmehr geht die Polizei davon aus, dass während der Fahrt gesundheitliche Probleme auftraten, die zum Verkehrsunfall führten. Es handelte sich laut Polizei um einen minimalen Zusammenstoß, wobei an der Schutzplanke ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Den Schaden am Auto schätzen die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg auf ca. 1500 Euro.

Rechter Fahrstreifen der A8 vollständiger gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die medizinische Versorgung des Mannes musste der rechte Fahrstreifen vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Günzburg sperrte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Verkehrsleitung. Da der Fahrzeugführer gesundheitlich nicht in der Lage war, seine Fahrt fortzusetzen, musste der Wagen abgeschleppt werden. (AZ)