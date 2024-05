Heribert Prantls Loblied auf den Frieden

Plus Heribert Prantl hält in Leipheim ein flammendes Plädoyer für die Demokratie, das Grundgesetz - und Büchereien und Bibliotheken als Orte des Friedens.

Buchautor Heribert Prantl hielt im Leipheimer Zehntstadel ein flammendes Plädoyer für den Frieden und die Demokratie. Das aktuelle Buch des Juristen und der SZ-Ikone, wie Marion Bayer, Leiterin der Stadtbücherei im Kantorhaus Leipheim, ihn vorstellte, entstand angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

„Den Frieden gewinnen – Die Gewalt verlernen“ ist ein Buch über die Gewalt, ihre Ursachen und die Möglichkeiten, ihr Einhalt zu gebieten. Prantls 90-minütiger Vortrag ist mehr als eine Lesung, es ist ein Ritt durch die Menschheitsgeschichte und ihr Ringen um Frieden, der sich durch die Abwesenheit von Krieg definiert. Prantl sagte: „Ich bin hier in Leipheim um drei Loblieder zu singen. Eines auf die Büchereien und Bibliotheken, diese beliebten Haltestellen des Geistes, die weltweit einen Boom erleben, als friedliche Orte für lesende Versenkung und animierte Kommunikation.“