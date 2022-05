Mann beschädigt VW Caddy beim Rangieren in Leipheim

Beim Rangieren beschädigt ein 74-Jähriger einen VW Caddy in Leipheim. Die Polizei konnte bereits das Unfallfahrzeug und den Fahrer ermitteln.

Am Mittwochnachmittag hat ein 74-jähriger Autofahrer sein Gespann aus Auto und Hänger im Pappelweg in Leipheim rückwärts rangiert. Hierbei touchierte er, so berichtet es die Polizei Günzburg, mit dem Anhängerheck einen am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy, und beschädigte dessen Heckscheinwerferglas. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Über Zeugenaussagen ermittelte die Polizei das Unfallfahrzeug sowie dessen Fahrer. (AZ)