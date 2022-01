Mann in Leipheim betrunken mit dem Auto unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Leipheim verhält sich ein 30-jähriger Mann auffällig. Der Alkotest zeigt einen Wert von über einem Promille an.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Riedheimer Straße in Leipheim ein Auto angehalten und kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle ergab sich demnach der Verdacht, dass der 30-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Eine erste Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,1 Promille. Bei dem 30-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Seinen Führerschein stellten die Beamten umgehend sicher. (AZ)