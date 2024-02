Photovoltaikanlage "Am Lächle" könnte noch in diesem Jahr stehen

Im Süden der Stadt Leipheim können bald die Arbeiten an einer Freiflächen-Photovoltaikanlage starten. In der Vergangenheit sorgte das Vorhaben für Diskussion.

Die Photovoltaikanlage "Am Lächle" in Leipheim kommt bald. Laut dem Bauamtsleiter der Stadt, Jürgen Mössle, warte der Investor nun nur noch auf die Ergebnisse aus der Stadtratssitzung und dem Bauausschuss vom Mittwoch. Mössle geht davon aus, dass bereits Ende des Jahres die Anlage stehen könnte. Das Projekt soll nun "so zügig wie möglich" angegangen werden.

Der entsprechende Antrag auf Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Photovoltaikanlagen war schon im November 2022 Thema einer Stadtratssitzung. Die Anlagen sollen auf einer Fläche von etwa vier Hektar, im Süden an die Autobahnraststätte angrenzend und auf der Gemarkung "Am Lächle" entstehen. Der Antrag sorgte damals für Diskussionen, da nicht alle Räte von dem Vorhaben überzeugt waren. In dieser Angelegenheit waren sich die Räte auch in der vergangenen Sitzung nicht einig.

Im Bauausschuss wurden laut Mössle noch die letzten Stellungnahmen und Beratungen zur 13. Änderung "Erweiterung der Konzentrationsflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlage 'Am Lächle'" angenommen. Da es keine Änderungen gab, ging es im Stadtrat nur noch um die Genehmigung des Feststellungsbeschlusses und des Satzungsbeschlusses. Der Stadtrat genehmigte ersteren mit 13 zu sechs, den entsprechenden Satzungsbeschluss mit zwölf zu sieben Stimmen.

