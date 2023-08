Leipheim

Polizei stellt massive Verstöße bei Schwerverkehrskontrollen auf der A8 fest

An der Rastanlage Leipheim an der A8 stellten die Beamten des des Gefahrgutüberwachungstrupps der Autobahnpolizei Memmingen mehrere Übertretungen fest.

Die Polizei hat an der Rastanlage Leipheim Lastwagen kontrolliert und hatte deswegen reichlich zu tun. Was die Beamten an der A8 zu beanstanden hatten.

Bei Kontrollen des Gefahrgutüberwachungstrupps der Autobahnpolizei Memmingen auf der A8 im Bereich der Tankrastanlage Leipheim stellten die Beamten am Dienstag bei zahlreichen Schwerverkehrsfahrzeugen gravierende Verstöße fest. Wie die Polizei mitteilte, brachte die Auswertung des Kontrollgeräts eines 40-jährigen Berufskraftfahrers aus Griechenland, der mit einem Sattelzug unterwegs war, massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten hervor. Unter anderem hatte er auf seiner Tour einmal die zulässige Lenkzeit um über 21 Stunden überschritten. Für die zu erwartende Geldbuße entrichtete er eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich. Da zusätzlich an seinem Kontrollgerät keine Unternehmensanmeldung feststellbar war, wurde auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen seine Spedition eingeleitet. Zwei Jahre lang Lastwagen ohne Führerschein gefahren Nicht mehr weiterfahren durfte ein 46-jähriger Berufskraftfahrer aus Polen. Da laut Polizeiangaben sein Führerschein bereits seit fast zwei Jahren abgelaufen war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nachdem er im relevanten Zeitraum bis zu 20 Fahrten allein in Deutschland durchgeführt hatte, entrichtete er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich. Für die Weiterfahrt schickte seine Spedition einen Ersatzfahrer. Ungesichertes Gefahrengut auf der A8 unterwegs Bei der Kontrolle eines Sattelzugs aus Ungarn, der mit ätzenden Stoffen und Lithiumbatterien beladen war, stellten die Beamten erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung fest. Die Polizei teilte mit, dass der 60-jährige Berufskraftfahrer den Sattelzug jedoch in Frankreich verplombt übernommen hatte. Daher konnte ihm kein Vorwurf gemacht werden. Die Anzeige gegen den Verlader geht an das Bundesamt für Logistik und Mobilität. Die Weiterfahrt wurde erst nach ordnungsgemäßer Sicherung gestattet. (AZ)

